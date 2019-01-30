شكرا لقرائتكم خبر عن البروفيسور العسلي يفاجئ الجميع ويكشف اسم قياديان تسببا بالحرب في اليمن ولماذا لم تتوقف؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتبر البروفيسور سيف العسلي، وزير المالية الأسبق، أن الحرب اندلعت بسبب تحويل هادي من رئيس انتقال، إلى رئيس شرعي، وتحويل الحوثي إلى قائد ثورة.

وقال العسلي، في منشور على حسابه في موقع فيسبوك:

"‏أيها اليمنيون المظلومون.. هل تعلمون لماذا اندلعت الحرب ولماذا لم تتوقف حتى ومتى ستتوقف؟".

وأجاب بالقول: ”اندلعت لأنكم حولتم هادي من رئيس انتقالي إلى رئيس شرعي، وحولتم الحوثي من مناهض أو من معارض إلى قائد ثورة، فصدقا نفسيهما، وكل واحد يشترط لوقفها أن يكون كذلك، وهذا مستحيل“.

وأردف، ”قولوا هادي ليس شرعياً.. للحوثي لا قائداً“، حد قوله.

التحالف قام بكل ما تمليه عليه حقوق الجوار والنسب والدم والإنسانية، فماذا بعد هذا كله ؟!!!