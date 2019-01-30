شكرا لقرائتكم خبر عن الأحذية تورط الامارات والاتحاد الآسيوي لكرة القدم يلوح بعقوبات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن فتحه تحقيقا حول واقعة رمي الأحذية وزجاجات المياه على لاعبي منتخب قطر، خلال المواجهة التي جمعته مع الدولة المضيفة، الإمارات.

وشهدت المباراة عقب تسجيل المعز علي، الهدف الثاني للمنتخب القطري، وذهب بعد الهدف تجاه مدرجات الجمهور الإماراتي، ليحتفل راقصا بشكل استفزهم، فرد عليه الجمهور بإلقاء زجاجات المياه والأحذية.

وتدخل خالد عيسى، حارس مرمى الإمارات، لمنع اللاعب من مواصلة استفزازه للجمهور حتى لا تتوتر الأجواء. والعلاقة بين البلدين على المستوى السياسي "مقطوعة" منذ يونيو/ حزيران 2017.

وخلال عزف النشيد الوطني لمنتخب قطر قبل بدء المباراة أطلق الجمهور الإماراتي صافرات الاستهجان وحاول التشويش على صوت النشيد، بطريقة أثارت غضب واستياء المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز": "الاتحاد قرر فتح تحقيق شامل فيما وقع بمباراة الدور قبل النهائي بين الإمارات وقطر على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي".

وتابع "بمجرد اكتمال التحقيق، سيقرر الاتحاد الآسيوي الخطوات التالية المناسبة، والعقوبات المفروضة بسبب ما حدث، خاصة بشأن واقعتي إلقاء الأحذية على لاعبي قطر أو هتافات الاستهجان خلال عزف النشيد الوطني القطري".

وقالت "رويترز" إن هيئة الرياضة العامة في الإمارات، ولا اللجنة التنظيمية المحلية، رفضتا طلبات التعليق على وقائع ما حدث في مباراة الإمارات وقطر.

وكان المنتخب القطري قد حقق فوزا كبيرا على نظيره الاماراتي بأربعة اهداف نظيفة ليحجز مكانا للمباراة النهائية التي سيواجه فيها المنتخب الياباني يوم الخميس القادم