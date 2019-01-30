شبوة: نقاش حول الأمن الغذائي بالمحافظة والتهديدات المحتملة

عقدت اللجنة المحلية العامة للأمن الغذائي اليوم بمحافظة شبوة اجتماها الاول برئاسة محافظ المحافظة محمد صالح بن عديو، المهام والتقارير والنشرات التي نفذتها الوحدة حول الأمن الغذائي بالمحافظة في مختلف القطاعات المعنية خلال الفترة الأخيرة ومؤشرات عملها ونشاطها خلال الفترة القادمة .

وفي اللقاء تطرق الإجتماع الذي حضره أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة عبدربه هشلة، أبرز المشكلات التي تواجه هذه القطاعات والتي تم مناقشتها بإستفاضة من قبل المجتمعون .

وأشاد المحافظ بن عديو بالجهود التي بذلتها وتبذلها وحدة تنسيق نظم معلومات الأمن الغذائي بالمحافظة في إطار تنفيذها للمهام المناطة بها في برنامج تحسين الأمن الغذائي وصمود سبل العيش الذي تنفذه منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ( الفاو ) بالتعاون مع السكرتارية الفنية للأمن الغذائي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي وبتمويل من الاتحاد الأوربي .

وأكد على ضرورة اضطلاع جميع المعنيين بدورهم ومسئولياتهم كاملة في تنفيد المهام والواجبات العملية المناطة بهم في إطار البرنامج على مستوى المحافظة وبما يخدم أهداف البرنامج وتحقيقها على الواقع العملي .. مشددا على تحري الدقة والمصداقية في التقارير الإحصائية التي يتم إعدادها عن مؤشرات الأمن الغذائي بالمحافظة في مختلف القطاعات المعنية وبما يظهر الحقيقة كما هي ويتيح بالتالي للجهات المختصة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بشأنها .

حضر اللقاء وكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق، ووكيل المحافظة المساعد سالم النسي، ونائب مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي ورئيس وحدة تنسيق نظم معلومات الأمن الغذائي بالمحافظة محمد علي الهس .