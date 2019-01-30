عدن .. تنفذ حملة لإزالة الربط العشوائي للكهرباء بمديرية خور مكسر

نفذت المنطقة الأولى في المؤسسة العامة للكهرباء في عدن ، اليوم الأربعاء ، حملة إزالة الربط العشوائي للتيار الكهربائي بمديرية خورمكسر بالعاصمة المؤقتة عدن.

ويأتي تنفيذ الحملة في اطار الجهود التي تبذلها المؤسسة العامة للكهرباء المنطقة الأولى بعدن بتوجيهات من وزير الكهرباء والطاقة المهندس محمد العناني، ومدير عام المؤسسة المهندس عبدالقادر باصلعه، ومدير عام كهرباء عدن مجيب الشعبي، لإزالة الربط العشوائي في خطوط التيار الكهربائي بهدف تقليل الفاقد وتحسين خدمة التيار الكهربائي.

وأكد نائب مدير المنطقة الأولى بالمؤسسة العامة للكهرباء ، سالم الوليدي، على مواصلة جهودهم حتى القضاء على الفاقد بالكهرباء، وازالة العشوائي الذي يؤدي إلى إلحاق الأضرار بشبكة الكهرباء واندلاع حرائق في المباني والعمارات والمواقع السكنية والتجارية، مشيدا بتعاون المواطنين مع الفرق الهندسية والفنية، واستجابتهم للحملة.

ودعا المواطنين التوجه إلى مبنى الادارة العامة لمؤسسة الكهرباء المنطقة الأولى بمديرية المعلا، ودفع الغرامة وادخال عداد الكهرباء لضمان وصول التيار الكهربائي إليهم.