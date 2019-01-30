اليماني يبحث مع برنامج الإغذية العالمي الوضع في الحديدة

بحث وزير الخارجية، خالد اليماني، اليوم الأربعاء، مع الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن ستيفن أندرسون، أنشطة البرنامج خلال العام المنصرم ٢٠١٨ والذي نفذ مساعدات غذائية بقيمة اكثر من مليار دولار وكذا خطة البرنامج للعام الحالي ٢٠١٩ التي تتطلب تمويل بقيمة مليار و٨٠٠ مليون دولار.

كما بحث الجانبان، الوضع في محافظة الحديدة واهمية تلبية احتياجات المواطنين الضرورية والعاجلة من خلال تقديم المساعدات الغذائية وضرورة تمكين البرنامج من الوصول إلى مخازن الحبوب في مطاحن البحر الأحمر.

ونقلت وكالة سبأ الرسمية، عن وزير الخارجية تأكيده أن توجيها رئيس الجمهورية تقضي بتقديم كافة التسهيلات لجميع مكاتب المنظمات الدولية العاملة في اليمن وعلى وجه الخصوص برنامج الأغذية العالمي لما يقوم به من جهود كبيرة في سبيل التخفيف من المعاناة الإنسانية .. مشيرا إلى أن برنامج الغذاء العالمي يحظى بأولوية ومكانة خاصة لدى الحكومة والشعب اليمني بفعل شفافيته في التعامل مع الوضع الإنساني.

من جانبه، أوضح الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي أن البرنامج يدرك خطورة الوضع الإنساني المتدهور في اليمن ويسعى بما لديه من إمكانات للحد من ذلك التدهور .. مشيدا بدور الحكومة اليمنية في تسهيل عمل البرنامج، وتذليل الصعوبات.

وثمن جهود المسؤولين في ميناء عدن لإعطاء أولوية لتفريغ الحاويات التابعة للبرنامج .. مشيرا إلى التطور الملحوظ في أداء الميناء وانعكاسات ذلك على حركة الاغاثة والتجارة.