العوج يبحث إعادة تفعيل المشاريع التنموية الكورية والأمريكية

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج، اليوم الأربعاء، مع نائب سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى اليمن كيم بيونج دو، إعادة تفعيل المشاريع التنموية الممولة من الحكومة الكورية الجنوبية، وعدداً من القضايا المتصلة بالتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد أكد وزير التخطيط و التعاون الدولي، على أهمية أن تسهم كوريا الحنوبية بدور فاعل في دعم قطاعات ومجالات التنمية وبرنامج إعادة الاعمار وخاصة فيما يتعلق بقطاع الزراعة والتدريب المهني وغيرها من المجالات التي تحظى بأولوية الدعم الكوري.

من جانبه أكد نائب السفير الكوري الجنوبي استعداد حكومة بلاده على تقديم كافة أوجه الدعم المتاحة لدعم مسارات التنمية والاستقرار في اليمن لتجاوز التحديات الراهنة .. مجدداً حرص بلاده على تعزيز وتوطيد علاقات التعاون القائمة والمستقبلية مع اليمن.

إلى ذلك بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي مع المدير القُطري للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في اليمن ماري ديفين ايليت، محفظة مشاريع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتم الاتفاق على عقد ورشة عمل خلال شهر فبراير القادم لتحديد اولويات الحكومة والتنسيق لوضع خطة عمل مشتركة لمشاريع الوكالة تتناسب مع رؤية الحكومة التنموية والاقتصادية في هذه المرحلة.

وأشاد الدكتور نجيب العوج بالدور الايجابي للوكالة الأمريكية للتنمية من خلال مشاريع التنمية وتحسين سبل معيشة المجتمع وبناء القدرات في اليمن .. مؤكداً إستعداد الحكومة التعاون مع الوكالة وتسهيل اعمالها وتذليل الصعوبات التي قد تواجه مشاريعها التنموية في بلادنا.

من جانبها عبرت المدير القطري للوكالة عن سعادتها بعلاقة التعاون المشترك الطويلة الامد مع الجانب اليمني..مؤكدة دعم الوكالة للحكومة اليمنية في تلبية احتياجاتها من خلال تمويل مشاريع تحسين سبل المعيشة وبناء القدرات .. مشيرة الى تقديم دعم اضافي لليمن بمبلغ ٢٧ مليون دولار ستضاف الى محفظة مشاريع الوكالة خلال العام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بالاضافة الى مبلغ ١٤٩ مليون دولار المعتمدة لهذا العام.