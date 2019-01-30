شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة احتجاجية للمطالبة بالقبض على هاني بن بريك بتهمة اغتيال الشيخ راوي العريقي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعتزم عدد من المواطنين بمدينة عدن تنظيم وقفة احتجاجية صباح يوم غدا للمطالبة بالكشف عن قتلة رجل الدين سمحان عبدالعزيز الراوي.

ودعا منظمون الوقفة المواطنين الى تجمع عند جولة كالتكس عند الساعة ? صباحا ثم الانطلاق الى ساحة العروض بخورمكسر.

الجدير بالذكر ان الشيخ سمحان بن عبدالعزيز الراوي تعرض للاختطاف قبل ? سنوات من قبل مسلحين وقاموا بقتله ورمي جثته بإحدى الشوارع بعدن ولاذوا بالفرار.

وسيطالب المحتجون بالقبض على الجامي الإرهابي والذراع الاول للامارت هاني بن بربك نائب رئيس المجلس الانتقالي كونه متهم رقم 1 في قضايا تصفية واغتيال الدعاة وائمة المساجد