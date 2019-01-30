شكرا لقرائتكم خبر عن صورة للاعبان يمنيان احدهما في منتخب قطر والاخر بمنتخب الامارات تشعلا مواقع التواصل الاجتماعي ...الدم اليمني كسر حاجز العداء الخليجي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حصل "الخليج 365" على صورة للعبين من اصول يمنية احدهما يلعب في المنتخب القطري بندر العفيف والاخر في المنتخب الاماراتي بندر الحبابي احتضن بعضهما عقب المبارة في الوقت الذي كان جميع العبون جميعهم من الفريقين في حالة ذهول من الموقف ...فهل كان للدم اليمني رئي اخر

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