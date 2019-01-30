شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير دولي: اليمن يسجل مرتبة متقدمة ضمن اكثر دول العالم فسادا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حل اليمن في المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر فساداً في العالم، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية لعام 2018.

ووفقاً للمؤشر الذي يعتمد على معايير اقتصادية معترف به دوليا، دون أي توجهات سياسية، فإن اليمن رابع دولة عالمية من حيث أكثر البلدان فسادا، حيث تراجعت في مؤشر مدركات الفساد إلى المرتبة 176 عالمياً من 180 دولة.

ووفقا للتقرير تراجع ترتيب اليمن في مؤشر 2018 إلى المرتبة 14 عربياً بدلاً من المرتبة 16 العام الماضي حيث حل في الترتيب 167 من بين 180 متراجعة نقطة واحدة عن العام الماضي، وست نقاط عن العام 2016 بعد الصومال وسوريا.

فيما جاءت الإمارات وقطر وعمان والأردن والسعودية بالترتيب في أعلى الدول العربية بالمؤشر.

كما أظهر المؤشر الحالي عالمياً تراجع الولايات المتحدة الأمريكية أربع نقاط لتخرج بذلك من قائمة أفضل 20 دولة لأول مرة منذ 2011.

وتصدرت الدنمارك ونيوزلندا قائمة الدول الأكثر مكافحة للفساد حيث بلغت نسبة مكافحة الفساد فيهما درجتي 88 و87 بالترتيب.

ويصنف مؤشر الفساد الدول وفقا لمستويات الفساد في القطاع العام فيها، وضمت القائمة 177 دولة تحتل فيها الدولة الأكثر فسادا المركز الأخير، والأقل فسادا المركز الأول.

وتعد هذه المنظمة غير الحكومية، التي تتخذ من برلين مقرا لها، دليلا سنويا لانتشار الفساد بين الأحزاب السياسية والشرطة والنظام القضائي والخدمات العامة في جميع البلدان.

