شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تعز تترنح مجددًا تحت اشتبكات عنيفة بين فصائل المقاومة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر ميدانية بمحافظة تعز أن اشتباكات مسلحة بين فصائل المقاومة اندلعت ظهر اليوم الاربعاء في منطقة المرور والمناخ بجنوب تعز. من جانب آخر قصفت مليشيا الحوثي الأحياء الشمالية الشرقية بالمحافظة بعدد من القذائف، وسقط إثر ذلك عدداً من القتلى والجرحى المدنيين. ويأتي قصف المليشيا بعد تلقيها ضربة موجعة من قبل مدفعية الجيش الوطني الذي استهدف ثكنات وتجمعات المليشيا في السلال.
قالت مصادر ميدانية بمحافظة تعز أن اشتباكات مسلحة بين فصائل المقاومة اندلعت ظهر اليوم الاربعاء في منطقة المرور والمناخ بجنوب تعز. من جانب آخر قصفت مليشيا الحوثي الأحياء الشمالية الشرقية بالمحافظة بعدد من القذائف، وسقط إثر ذلك عدداً من القتلى والجرحى المدنيين. ويأتي قصف المليشيا بعد تلقيها ضربة موجعة من قبل مدفعية الجيش الوطني الذي استهدف ثكنات وتجمعات المليشيا في السلال.
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