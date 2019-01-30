شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن والصين يوقعان على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جرى في مقر السفارة اليمنية في الرياض اليوم، التوقيع على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بمنحة قيمتها 60 مليون يوان صيني لدعم تنفيذ مشاريع تنموية و مساعدات إنسانية يتم الاتفاق عليها لاحقا بين البلدين .

ووقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة اليمنية وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج ، فيما وقعها نيابة عن الحكومة الصينية نائب سفير جمهورية الصين الشعبية لدى بلادنا يويه وذلك بحضور مسؤولي من السفارة الصينية و وزارة التخطيط و التعاون الدولي.

و أعرب وزير التخطيط عن شكر الحكومة اليمنية لحكومة جمهورية الصين الشعبية..مشيداً بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين ، و حرص قيادة البلدين الصديقين على تمتينها وتطويرها في مختلف المجالات.

واكد الوزير العوج حرص الحكومة على تعزيز آفاق العمل المستقبلية لدعم وتوطيد وتطوير العلاقة بين البلدين في مختلف مجالات التعاون ، وخاصة فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية و النقل والطاقة والمساعدات الصينية لليمن، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين .

من جانبه اكد نائب السفير الصيني التزام الحكومة الصينية الاستمرار بتوفير برامج الدعم المختلفة التنموية و المالية والفنية لليمن في مختلف المجالات بما يساهم في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.