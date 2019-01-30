وردنا الان ...خبر عسكري مزلزل يرعب عبد الملك الحوثي شخصيا ويجعله ينسى كل شيء حتى قبيلة حجور والاسير السعودي

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عدن - ياسمين التهامي - شنت وحدات من القوات الحكومية، الثلاثاء 29 يناير/كانون الثاني 2019، هجمات على مواقع مليشيا الحوثي، في جبهة عاكفة الواقعة بين مديريتي باقم وكتاف بالقرب من بلاد الرزامي. وقال العميد محمد الغنيمي قائد لواء حرب واحد مشاة جبلي، في تصريح صحفي، إن مجموعة التدخل السريع قامت بعملية خاطفة ومفاجئة في "عاكفة" صعدة على مشارف قرية الرزامي لضرب تحصينات مليشيا الحوثي وفتح ثغرات للتقدم نحو جبل نواف. وأكد العميد محمد الغنيمي مصرع ما لايقل على ثلاثة من مقاتلي مليشيا الحوثي على أيدي أبطال قوات الجيش الوطني.



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