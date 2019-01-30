شكرا لقرائتكم خبر عن عصابت " الدنبوع " تشعل تعز من الداخل باشتباكات عنيفة ...وميليشيات الحوثيين يقصفون شرق المدينة بالمدفعية ...تفاصيل يوم اسود في تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت اشتباكات عنيفة قبل قليل بين عصابات الشرعية والميليشيات المنضوية في جيش حزب الاصلاح وعلي محسن وقال سكان محليون ان الاشتباكات اندلعت في وادي القاضي والمدينة وجولة المرور بين عصابات اللواء 17 وعصابات اللواء 145 تزامن ذلك مع قصف مدفعي للحوثيين على شرق تعز

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