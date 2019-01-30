شكرا لقرائتكم خبر عن « علي محسن الاحمر » يكشف المستور و يفاجئ الجميع بشان قبائل "حجور" ويعلن موقفه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الأحمر، الثلاثاء 29 يناير/كانون الثاني، وقوف القيادة السياسية الشرعية مع مع أبناء قبائل حجور ومع كل القبائل الصامدة والثابتة على أهداف الثورة والجمهورية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه نائب الرئيس بمحافظ محافظة حجة اللواء عبدالكريم السنيني، للاطلاع تفاصيل الوضع في منطقة حجور جراء اعتداءات ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأشاد نائب الرئيس بالثبات الاسطوري لأبناء حجور مع إخوانهم من بقية القبائل من محافظتي حجة وعمران ومواجهتهم لصلف واعتداءات الميليشيات الحوثية الإمامية.

وأكد نائب الرئيس دعم ووقوف القيادة السياسية مع أبناء حجور ومع كل القبائل الصامدة والثابتة على أهداف الثورة والجمهورية الذين يصنعون تاريخاً للانتصار لليمن ورفض الوصاية الكهنوتية والسلالية، منوهاً إلى قرب الخلاص من الميليشيات الحوثي الإيرانية ورفع المعاناة عن اليمنيين.

وحث نائب رئيس الجمهورية خلال اللقاء على ضرورة العمل بما يعزز التماسك والتلاحم المجتمعي والنصرة في مواجهة بطش وعبث الميليشيات التي تقف ضد كل ما هو يمني وضد كل ما يحافظ على أمن واستقرار بلادنا وتسعى على الدوام لإشعال الحروب وتأجيج الصراعات خدمة لمشاريعها السلطوية الواهمة.