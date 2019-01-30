شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة لعامة الشعب اليمني تسعد قلوب الجميع.. ويبدأ تنفيذها بعد ثلاثة أيام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت شركة النفط اليمنية عن تخفيض جديد لأسعار المشتقات النفطية ابتداءا من صباح السبت المقبل الموافق 2 فبراير 2019م. وأوضحت شركة النفط في بيان صادر عنها تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنها أقرت تخفيض سعر بيع مادة البنزين إلى 6500 ريال للدبة عشرين لتر والديزل 7500 ريال للدبة عشرين لتر.

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