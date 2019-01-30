شكرا لقرائتكم خبر عن سجين يمني يحصل على سيارة فورد من أمريكا بسبب فوز قطر على الإمارات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاز سجين يمني بسيارة أمريكية بعد فوز المنتخب القطري على نظيره الإماراتي برباعية نظيفة في المباراة نصف النهائية لكأس آسيا 2019 المقام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأهدى المواطن اليمني المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية ” تركي الكامل ” سيارته نوع فور تاورس موديل 2010، كان قد وعد بها قبل المباراة للسجين اليمني عمار حسن حسن في حال فاز المنتخب القطري على نظيره الإماراتي.

وفي بث مباشر عقب المباراة التي فازت فيها قطر، أكد ” الكامل ” تبرعه بسيارته ببيعها في أمريكا وإرسال قيمتها للسجين اليمني ” عمار حسن ” ضمن مجموعة مبالغ يتبرع بها يمنيون للسجين ” حسن ” .

وحكمت إحدى المحاكم اليمنية على السجين اليمني بدفع 20مليون ريال (دية قتل ) بعد إن كان صدر عليه حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص قبل أن يتدخل وجهاء كبار وقبلت أسرى المجني عليه بدية قيمتها 20مليون ريال يدفعها الجاني ” عمار حسن “.



يشار إلى أن السجين ” عمار حسن ” ينشط من داخل السجن في عمليات مساعدات إنسانية عبر التواصل مع فاعلي خير ومغتربين في الخارج لمساعدة أسر يمنية متضررة.

هذا وقد أشاد اليمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي بوفاء الشاب اليمني ” تركي الكامل ” بوعده، وتبرعه بسيارته لصالح الإفراج عن السجين عمار حسن.