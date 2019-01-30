شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار الصرف تشتعل من جديد والريال اليمني يتراجع بشكل كبير .. اخر تحديث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استمر سعر صرف الريال اليمني في التدهور الى حد مخيف أمام العملات الأجنبية لليوم الثاني على التوالي . وقد بلغت اسعار الريال امام العملات الاجنبية وفقا للتالي:

أسعار الشراء الدولار الأمريكي =560 الريال السعودي =149 أسعار البيع الدولار الأمريكي =570 الريال السعودي =152

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