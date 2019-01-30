شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول صورة واضحة وردت فجر اليوم من ‘‘حجور’’ تكشف طبيعة المعارك بين الحوثيين والقبائل .. وصحفي يرصد (آخر التطورات) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت مليشيا الحوثي الانقلابية فجر اليوم هجوما واسعا من ثلاثة محاور على منطقة العبيسة، بعزلة حجور التابعة لمديرية كشر بمحافظة حجة، شمال غرب اليمن.

وقال الصحفي "هشام الشبيلي"، إن الحوثيين بدأوا في تمام الساعة الثالثة والنصف فجر اليوم هجومهم من جهة الشنافية والحديتين والقيم، على منطقة العبيسة.

ولفت إلى أن المليشيا الحوثية استخدمت في هجومها الأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون والآر بي جي، كما قصفت بالمدفعية والدبابات المتمركزة في منطقة المندلة، باتجاه قرى ومواقع المواطنين.

وتمكن أبناء القبائل من التصدي للحوثيين، وتكبيدهم خسائر بشرية ومادية كبيرة، في حين قصفت مقاتلات التحالف العربي موقع المندلة، في العبيسة بغارة، دون معرفة ما إذا كانت أوقعت خسائر.

ويوم الإثنين، أحبطت قوات الجيش هجوم للحوثيين من جهتي الدرب وذوي ريبان، إلا أنه تم التصدي لهم من قبل أبناء القبائل الذين احتشدوا لمساندة أبناء المنطقة.

بدورهم واصل الحوثيون حشد مقاتليهم من جهة عمران معززين بالعربات والمدرعات والدبابات لتوسيع هجومهم على أبناء حجور.

بدوره دعا مدير أمن حجة العميد أمين الحجوري مشائخ عمران للحفاظ على بلادهم وحدودهم مع حجور ويحذرهم من عواقب استخدام مناطقهم لقصف حجور ومشاركتهم مع الحوثي.