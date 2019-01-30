شكرا لقرائتكم خبر عن وصول من لا يرحم الحوثيين الى "حجور" لحسم المعركة .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية على مواقع للحوثيين في منطقة حجور بمديرية كشر محافظة حجة شمال اليمن. وقال الصحفي هشام الشبيلي إن طيران التحالف العربي شن 6 غارات جوية منذ صباح اليوم الثلاثاء حتى الآن . وأضاف بأن الغارات استهدفت مواقع متفرقة في حجور منها غارات على موقع المندلة حجور ووادي مور ع. ولفت إلى أن الغارات اسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشات الحوثية كما دمرت عدد من المعدات االعسكرية بينها دبابة.



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