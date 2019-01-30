شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح عاجل الان من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حول اليمن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قناة العربية قبل قليل في شريط عاجل ان #ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان يتلقى في الاثناء اتصالا هاتفيا من الأمين العام لـ #الأمم_المتحدة حول الوضع في #اليمن.
وقالت "أن أمين عام الأمم المتحدة عبر عن شكره لولي العهد السعودي على جهود السعودية بدعم الحوار اليمني. من جانبه أكد ولي العهد على حرص المملكة والتحالف على كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني وأمنه.
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