شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل: الحوثيون يعلنون نجاح صفقة مع السعودية وقناة المسيرة تتباهى بـ«النبأ».. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية اليوم الثلاثاء 29 يناير 2019 م الإفراج عن أسير سعودي، ونقله إلى بلاده عبر طائرة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر.



ونقلت قناة المسيرة،الحوثية عن ما يسمى رئيس لجنة الأسرى القيادي الحوثي المدعو عبد القادر المرتضى قوله «تم نقل الأسير السعودي إلى بلاده عبر طائرة تابعة للصليب الأحمر بعد الإفراج عنه بمبادرة من قائد الثورة في إشارة إلى زعيم العصابات الحوثية»



وأضاف القيادي الحوثي : «تدخلت عدة أطراف لإقناع السلطات السعودية بصفقة مستعجلة للإفراج عن الأسير السعودي دون جدوى»



وذكرت ، أمس الاثنين وكالة الأنباء «سبأ» بنسختها الحوثية بأن زعيم المليشيات الحوثية عبد الملك الحوثي، قد اعلن استعداده خلال لقائه بالمبعوث الأممي بالافراج عن الأسير السعودي كمبادرة إنسانية، نتيجة وضعه الصحي الحرج"