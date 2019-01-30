شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : أول انتفاضة مسلحة بمحافظة اب وقطع طريق ميتم الضالع ..هل تلتحم قبائل السبرة وميتم بجبهة الضالع وتسقط اقرب مديرية الى مدينة اب والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - قامت مجاميع مسلحة صباح اليوم الثلاثاء بقطع طريق خط منطقة ميتم وهو الطريق الرابط بين محافظتي إب والضالع ولازال خط سير المسافرين مقطوع حتى لحظة كتابة الخبر .

هذا واكدت مصادر خاصة لموقع " الحدث الأن "

ان مجاميع مسلحة تتبع المتحوث اياد الأبيض بمنطقة المشراق ميتم مديرية إب قامت بأطلاق الأعيرة النارية بالهواء وبأطلاق الهتافات لا حوثي بعد اليوم ومن ثم باشرت تلك العناصرالمسلحة التابعة للأبيض بقطع الطريق ومنع مرور سيارات المسافرين مطالبين بأطلاق سراح قائدهم اياد الأبيض والذي يقبع بالسجن المركزي بإب بتهمة مقتل نجل الحوثي المدعو السيد مفضل اثر خلافات حدثت بالأيام الماضية بين المتحوث الأبيض وعناصره والحوثي مفضل وعناصره وتعود الأسباب في قيام ابن السيد بأستحداث نقطة ب بمنطقة الصرم بمديرية السبرة كانت سبب بمصرعه ومصرع واصابة اخرين من الطرفين .

واضافت المصادر ان عناصر المتحوث اياد الابيض المسلحة لازالو حتى اللحظة متمترسين بأسلحتهم بمنطقة المشراق امتدادا حتى سائلة المنطقة نحو كل من يحاول العبور بالسيارات او مشيا على الاقدام .

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