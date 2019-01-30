رئيس الوفد الوطني : قوى العدوان أثبتت عمليا بأنها من تعرقل خطوات السلام في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات

أكد رئيس الوفد الوطني التفاوضي محمد عبد السلام، الثلاثاء، أن قوى العدوان أثبتت عمليا بأنها من تعرقل خطوات السلام في اليمن، مشيرا إلى أن خروقاتها باتت تتسع بشكل كبير.

وقال عبد السلام في تغريده له عقب استشهاد المهندس محمد فؤاد العذري ” فيما فريق نزع الألغام في مدينة الحديدة يقوم بمهامه لفتح الطريق إلى مطاحن البحر الأحمر وفقاً لاتفاق مع المنسق الأممي وبحضور فريقه قامت قوى العدوان باستهداف المهندس محمد فؤاد العذري الذي سقط شهيداً على الفور لتثبت قوى العدوان عملياً أنها من تعرقل خطوات السلام وخروقاتها باتت تتسع بشكل أكبر”.

وصعد تحالف العدوان من خروقاته خلال الساعات الماضية والتي كان آخرها استهداف شارعي صنعاء والخمسين ومناطق متفرقة من منطقة 7يوليو السكنية ومدينة الشعب بالمدفعية.