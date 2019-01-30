المانيا توجه تحذير شديد اللهجة للفار هادي وحكومته بشأن الرواتب

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض

ذكرت مصادر إعلامية موالية للعدوان السعودي الأمريكي إن مسؤولا ألمانيا أن حكومة بلاده هددت الفار هادي وحكومته على خلفية امتناعهم عن صرف رواتب الموظفين في المناطق الواقعة خارج الاحتلال السعودي الاماراتي.

واشارت الى ان المسؤول الالماني حمل رسالة من حكومة بلاده تطالب فيها الفار هادي بصرف رواتب الموظفين في كافة أنحاء اليمن ،إذا ما أرادت حكومة هادي أن تتجنب قرارا يلغي التعامل مع البنك المركزي اليمني في وضعه الحالي.

رسالة الحكومة الالمانية التي حملها نائب وزير الخارجية الألماني أندرياس ميشايليس تضمنت تهديدا واضحاً وصريحاً لهادي الذي حملته مسؤولية إنهيار الاوضاع الإنسانية في اليمن.

ووفقا للمصادر فإن المسؤولين الألمانيين اللذين التقيا هادي امس الثلاثاء أكدا له أن المبررات التي تقدمها حكومته لتعليل إيقاف صرف الرواتب عن 800 ألف موظف يمني لم تعد مقبولة مؤكدين أن استمرار الامتناع عن صرف رواتب الموظفين يعد عقابا جماعيا وسببا في المأساة الإنسانية ولن يتم السكوت عنه، كما لوحا بسحب سلطة هادي على البنك المركزي وإيقاف التعامل مع البنك في صورته الحالية.

وأتت زيارة المسؤولين الألمانيين إلى الرياض بالتزامن مع زيارة تقوم بها السفيرة الألمانية لدى اليمن كارولا هولتكمبر إلى عدن حيث وصلت الاثنين الماضي للإطلاع عن كثب على الأوضاع الإنسانية في اليمن.