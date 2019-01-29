شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : فضائح شرعية الدنبوع والجنرال العجوز تتوالى ... مئات الجنود يتركون مواقعهم في جبهة نهم وصرواح ويتجهون الى مأرب ...شاهد الصور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شارك المئات من العسكريين، في مسيرة احتجاجية، الثلاثاء، انطلقت من نهم شرقي صنعاء، إلى مدينة مأرب، للمطالبة بمرتباتهم المنقطعة منذ ستة أشهر.





ونقل مراسل "يمن الغد" عن مصادر ميدانية وعسكريون مشاركون في المسيرة "إن عشرات الجنود التابعين للمنطقة العسكرية السابعة، نظموا اليوم مسيرة احتجاجية غاضبة انطلقت من فرضة نهم إلى القصر الجمهوري بمدينة مأرب للمطالبة بصرف المرتبات المتوقفة منذ عدة أشهر".

وقالت مصادر "يمن الغد": إن جنود المنطقة العسكرية السابعة، الذي خرجوا اليوم في مسيرة غضب يتهمون القيادة ورئاسة هيئة الأركان العامة بممارسة سياسة تجويع بحق جنود الجيش الوطني".

وأضافت المصادر لمراسل "يمن الغد": أن العسكريين طالبوا بصرف مرتباتهم المتوقفة منذ ستة أشهر، إضافة إلى أنهم يشكون نقص التموين الغذائي".