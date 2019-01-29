شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح (إخواني) محافظا لمحافظة عدن (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علمت صحيفة "الأمناء" من مصادر وثيقة الصلة في الرياض بانه وفي إطار المساعي التي تبذلها بعض القوى النافذة في الشرعية لخلط الأوراق في العاصمة عدن والتهيئة لخلق فوضى فإنّ ثمة تحركات حثيثة لتعيين وحيد رشيد رئيس مجلس الشورى للإصلاح محافظا لمحافظة عدن.

وقالت تلك المصادر: إن هذه الأطراف تسعى للحصول على دعم لهذا القرار من التحالف العربي.

وطبقا للمصادر فإن ترشيح وحيد رشيد لم يلق قبولا ومازال يناقش في الغرف المغلقة في الرياض .

جدير بالذكر بأن المحافظ الحالي لعدن أحمد سالمين ربيع علي لم يؤد اليمين الدستورية حتى الآن وهذا ما يثير علامات استفهام ويدل على أنّ هناك نوايا لتعيين شخص آخر بهذا لشغل هذه المنصب .