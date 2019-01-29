شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : استنفار ورعب غير مسبوق !... ماذا يحدث في عطان بالعاصمة صنعاء؟ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
اقتحمت مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الثلاثاء 29 يناير / كانون الثاني 2019، منازل مواطنين في العاصمة صنعاء
وأكد شهود عيان أن عناصر مليشيا الحوثي على متن أطقم عسكرية، اقتحمت عدداً من منازل المواطنين في حارة الليل - منطقة عطان بالعاصمة صنعاء
وقالوا إن عناصر المليشيا اختطفت عدداً من الشباب بعد تلفيقها لهم تهماً باطلة، واقتادتهم إلى جهة مجهولة
وأشاروا حسب وكالة خبر وموقع "يمن الغد" إلى أن عناصر المليشيات انتشرت في الخط الرئيس الرابط بين حدة وعطان الستين، وتجولت بأطقمها العسكرية في الأحياء الشعبية المكتظة بالسكان بمنطقة عطان
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