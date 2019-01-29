شكرا لقرائتكم خبر عن انعم : العالم يعرف همجية زعيم المليشيات فعلى من يكذب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن الكاتب الصحفي محمد أنعم، اليوم، هجوم لاذع على زعيم مليشيات الحوثي عبدالملك الحوثي.

وأضاف في تغريدة له عبر "تويتر"، السفاح الحوثي يرفض اطلاق عشرات المختطفات من حرائر اليمن واللاتي يتعرضن للتعذيب النفسي والجسدي البشع ويحاول اخفاء وحشيته الغابوية بالحديث ومن باب المزايدة عن اطلاق مواطن عربي".

ومضى يقول بينما سجون اليمن تكتض بالالاف المعتقلين والمختطفين الابرياء .. العالم يعرف همجيتك ..فعلى من تكذب؟".

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