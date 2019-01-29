شكرا لقرائتكم خبر عن قبائل حجور تصدر بياناً هو الثاني خلال 24 ساعة وتوجه تحذيراً شديد اللهجة للحوثيين مؤكدة جاهزيتها للرد على أي اعتداء..! – (نص البيان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجهت قبائل حجور تحذيراً شديد اللهجة لمليشيات الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران وحزب الله اللبناني، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي في حالة مواصلة المليشيات أرتكاب الجرائم ومحاولة إقتحام مناطقها ومنازلها وسترد على أي جريمة أو محاولة إقتحام بقوة صارمة تقطع دابر المجرمين والمعتدين.

وأوضحت بأن الحرب في اليمن ، إنقلاب سافر على الشرعية الدستورية والثورة والجمهورية، واعتداء غاشم من قبل مليشيات الحوثي، على الشعب اليمني ومؤسساته وأجهزته ومساكنه. .

جاء ذلك في بيان صحفي هو الثاني خلال 24 ساعة، لقبائل حجور بمحافظة حجة.

نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

نحن مشائخ وأعيان وقبائل بني الدريني وبني النمشة نؤكد على أنه يربطنا روابط الدين والاخوة والمجورة والدم والنسب ونؤكد على الأتي:

1- أن الحرب الحاصلة على بلادنا وعلى قبائلنا هي إنقلاب سافر على الشرعية الدستورية والثورة والجمهورية، وإعتداء غاشم من قبل مليشيات الحوثي على ابناء الشعب اليمني وعلى قبائل كشر، وان ما يدعيه الحوثيين أنها عدوان أو حرب بين قبائلنا محض كذب وافتراء للتغطية على اعتداءاتهم وجرائمهم ومحاولتهم اقتحام مناطقنا ومنازلنا..

2 - نؤكد أننا يد واحدة أمام الإعتداء الذي تتعرض له مناطقنا وقبائلنا ومساكننا وندعو قبائل حجور كلها للوقوف معنا لصد المعتدين.

3- نؤكد بأنه لا يوجد بيننا أي قضايا أو خلافات وبأننا اتفاقنا على مواجهة وطرد المعتدين والذين يحاولوا نهب مناطقنا ومنازلنا واذلالنا، كما فعلوا في عدة مناطق على مستوى الجمهورية

4- نحمل مليشيات الحوثي الإنقلابية الموالية لإيران، كامل المسؤلية فيما حصل من دمار وخراب وسفك للدماء وخسائر في المنشآت والمنازل في عموم اليمن ، وفي حجور، كما نحملها المسؤولية الكاملة لإغلاق الأسواق والمتاجر ونهب واتلاف البضائع والمواد الغذائية، وكذلك المزارع التي تقدر خسائرها بالملايين .

5- نحذر مليشيات الحوثي من أننا لن نقف مكتوفي الأيدي في حالة مواصلتها لأرتكاب الجرائم ومحاولة إقتحام مناطقنا ومنازلنا، وسنرد على أي جريمة أو محاولة إقتحام بقوة تقطع دابر المجرمين والمعتدين.