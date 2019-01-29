شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : خبر سار لجميع المواطنين في صنعاء يُبشر بإنتهاء الأزمة كليا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت شركة الغاز اليمنية، اليوم الاثنين، عن كميات كبيرة من مادة الغاز، ستصل خلال الساعات القادمة إلى ميناء الحديدة، ستساهم في التخفيف من أزمة الغاز التي يعانيها جميع المواطنين بمختلف المحافظات.

وأكدت الشركة، في بيان لها نشرته “OIL YEMEN”، أنه :”خلال الـ 24 الساعة القادمة ستصل الى ميناء الحديدة باخرة محملة بمادة الغاز المنزلي والذي خصصت هذه الباخرة لقطاع السيارات والدواجن والمصانع.”

وقالت الشركة، أنه سيتم تشغيل الطرمبات المرخصة في العاصمة، التي ستقوم بتموين السيارات، فيما سيتم تموين مزارع الدواجن عبر البيع المباشر.

وإشارت إلى أن هذه الباخرة ليست الوحيدة، وأن هناك عدة بواخر أخرى محملة بمادة الغاز ستصل ميناء الحديدة، تباعاً، مؤكدة أن الكميات التي ستصل ستخفف كثيراً من الأزمة التي ستشهد إنتهاء كلياً.