الناطق باسم الحكومة يكشف تفاصيل هجوم مليشيا الحوثي على فرق الأمم المتحدة وفريق نزع الألغام بالحديدة

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عدن - ياسمين التهامي -



هاجمت مليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران، اليوم الثلاثاء، ضباط الارتباط التابعين للأمم المتحدة وللجانب الحكومي، والفريق الهندسي المكلف بمسح ونزع الألغام لتأمين الطريق بوابل من النيران، ومنعت الفرق التابعة للأمم المتحدة من الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر في مدينة الحديدة.



وقال الناطق باسم الحكومة راجح بادي حسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن الضباط التابعين للجانب الحكومي تحركوا الساعة الثامنة صباحًا الى مطاحن البحر الأحمر ومنها الى خطوط التماس في منطقة كيلو 13 في تمام الساعة التاسعة صباحًا مع ضباط الارتباط التابعين للأمم المتحدة والإعلاميين والفريق الهندسي المكلف بمسح ونزع الألغام لتأمين الطريق وتم تصفية شبكات الألغام من قوس النصر الى قريب خط التماس.



وأضاف "فجأة هطلت علي الفريق النيران بكثافة من قبل المليشيات الحوثية علما بأنه قد تم التنسيق مسبقًا مع مندوب الأمم المتحدة والذي بدوره أخبر الفريق بإن الحوثيين وعدوه بوقف إطلاق النار ونزع الألغام".



وأوضح بادي إن ضابط الارتباط انتظر دخول مندوب الأمم المتحدة إلى مطاحن البحر الأحمر، لكن المليشيات الحوثية رفضت السماح بفتح الطريق، وفي وقت لاحق أبلغ مندوب الأمم المتحدة الجانب الحكومي بعد انتظار طويل أن الحوثيين منعوهم من الوصول إلى المطاحن، وطلب منهم العودة حتى اشعار آخر.

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