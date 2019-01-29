شكرا لقرائتكم خبر عن قبيلة جديدة في ”طوق صنعاء” تحشد مقاتليها وتستنفر لمواجهة الحوثيين وقيادات الحوثي تبحث عن وساطات قبل انفجار الوضع(تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

قُتل أحد أبناء قبيلة ضلاع همدان بمحافظة صنعاء، مساء الأحد 27 يناير/كانون الثاني 2019، برصاص مسلحي الحوثي.

وأكدت مصادر اعلامية ان المنطقة تشهد توترًا حادًا في الاثناء وحشد كبير من القبائل والحوثيين إلى المنطقة وسط تدخل لوساطة قبلية لتهدئة الموقف.

وقال مصدر قبلي "إن مسلحي مليشيا الحوثي أطلقوا النار على المواطن منصور سعد الحازي، بدم بارد، بحجة أن نجله يرعى الأغنام بالقرب من أحد المراكز التابعة للمليشيا بمنطقة ضلاع همدان".. بحسب وكالة خبر.

وأوضح المصدر "أن أهالي القتيل تداعوا إلى مكان الجريمة، لتقوم المليشيا بنقل القاتل إلى أحد المقرات التابعة لها ومن ثم قامت بتهدئة أسرة القتيل".

وأضاف أن أهالي القتيل رفضوا أن يتم دفن الجثة حتى يتم القصاص من القاتل.. فيما قالت مصادر "يمن الغد": أن الوضع مرشح للانفجار في أي وقت.

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