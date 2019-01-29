اعضاء الكونجرس الامريكي يسعون لتحدي ترامب مرة أخرى في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – واشنطن جدد الاعضاء الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي سعيهم لتحدي إدارة الرئيس دونالد ترامب، ووقف الدعم الذي تقدمه الإدارة للتحالف السعودي على اليمن.

وقال النائب رو خانا لـ POLITICO يوم الاثنين إنه يعتزم إعادة تقديم قرار سلطات الحرب في الأيام المقبلة.

وأشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، النائب إليوت إنجل إلى أن لجنته ستجعل المسألة أولوية قصوى.

وكان مجلس الشيوخ مرر نسخة من القرار شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي وسط تقارير عن أزمة إنسانية مدمرة في اليمن. لكن مجلس النواب، الذي كان تحت سيطرة الجمهوريين، منع التصويت عليه. لكن مع سيطرة الديمقراطيين الآن، من المرجح أن تصل الجهود إلى مكتب ترامب.

وقال خانا “أنا واثق مع دعم القيادة الديموقراطية بأننا سنحصل على تصويت في فبراير على القرار في مجلس النواب بشأن حرب القوى ،

ومع قيادة السناتور بيرني ساندرز أنه سيمر بمجلس الشيوخ”.

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