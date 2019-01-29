شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: قطر تكتسح الإمارات برباعية نظيفة.. وتتأهل للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتهت، قبل قليل، أحداث مباراة قطر والإمارات في نصف نهائي بطولة آسيا 2019 المقامة في الإمارات. وفاز منتخب قطر بـنتيجة ثقيلة 4 أهداف نظيفة على صاحب الأرض والجمهور، تخلل المباراة توتر بين اللاعبين وغضب جماهيري في المدرجات. ويلاقي منتخب قطر في نهائي آسيا منتخب اليابان الذي أقصى إيران يوم أمس، فيما سيتقابل الأخير مع الإمارات لتحديد المركزين الثالث والرابع.

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