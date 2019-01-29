شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ردة فعل الجمهوري الاماراتي اثناء احتفال لاعبي المنتخب القطري بالهدف الثاني .. هل تنتهي المبارأة بأحداث شغب ومواجهات ؟ "فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجم الجمهوري الاماراتي لاعبي المنتخب القطري اثناء احتفالهم بالهدف الثاني في المباراة التي تجري الان في بطولة كاس اسياء وانتهى الشوط الاول بتقدم المنتخب القطري بهدفين نظيفين على المنتخب الاماراتي

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