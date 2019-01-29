حضرموت: الإفراج عن الصحفي "بن مخاشن" بعد شهرين من اعتقاله

أفرجت السلطات بمحافظة حضرموت، اليوم الاثنين، عن الصحفي "صبري سالمين بن مخاشن"،بعد قرابة شهرين من اعتقاله بمدينة المكلا (شرقي اليمن).

وقالت أسرة الصحفي المفرج عنه، في منشور بصفحته بالفيس بوك: إنه "تم الإفراج عن الصحفي "صبري سالمين بن مخاشن" بعد شهرين من الاعتقال التعسفي".

وأشارت إلى أنه في حالة صحية سيئة للغاية.

واعتقل بن مخاشن في "3 ديسمبر من العام الماضي"، من قبل شعبة الاستخبارات العسكرية بالمكلا، على خلفية كتابات ومنشورات ينتقد فيها محافظ حضرموت "البحسني".

