شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يعلنون إطلاق حزمة من الصواريخ على مواقع عسكرية داخل الحدود السعودية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية، قصف مواقع عسكرية للقوات السعودية، بدفعة من الصواريخ، في الساعة الأولى من فجر اليوم. وزعمت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين،إن القوة الصاروخية التابعة للحوثيين، استهدفت تجمعات للجيش السعودي والتحالف العربي والجيش اليمني بـ 4 صواريخ نوع زلزال 1 قبالة السديس في نجران.
وأضافت القناة: إن قواتها أطلقوا صاروخين من ذات النوع وآخر كاتيوشا على تجمعات للجيش اليمني وقوات التحالف في صحراء البقع قبالة نجران.
ولم تورد القناة أي مزيد من التفاصيل، فيمالم تعلق القوات الحكومية على الخبر حتى اللحظة.
كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يعلنون إطلاق حزمة من الصواريخ على مواقع عسكرية داخل الحدود السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.