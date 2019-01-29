شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يعلنون إطلاق حزمة من الصواريخ على مواقع عسكرية داخل الحدود السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية، قصف مواقع عسكرية للقوات السعودية، بدفعة من الصواريخ، في الساعة الأولى من فجر اليوم. وزعمت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين،إن القوة الصاروخية التابعة للحوثيين، استهدفت تجمعات للجيش السعودي والتحالف العربي والجيش اليمني بـ 4 صواريخ نوع زلزال 1 قبالة السديس في نجران.

وأضافت القناة: إن قواتها أطلقوا صاروخين من ذات النوع وآخر كاتيوشا على تجمعات للجيش اليمني وقوات التحالف في صحراء البقع قبالة نجران.

ولم تورد القناة أي مزيد من التفاصيل، فيمالم تعلق القوات الحكومية على الخبر حتى اللحظة.