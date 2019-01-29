شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يجمد صلاحيات المقدشي :تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد مصدر مطلع في الحكومة اليمنية بالرياض أن وزير الدفاع المقدشي ممنوع من السفر وتحت الاقامة الجبرية في العاصمة السعودية الرياض بسبب خلافات حول اعادته لقيادة الجيش بعد تورطه بقضايا فساد كبيرة، يأتي ذلك بعد حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تطالب بظهور المقدشي لتوضيح موقف وزارة الدفاع من التصعيد العسكري الذي تقوم به مليشيات الحوثي في مديرية حجور بمحافظة حجة. وأضاف المصدر أن الفريق علي محسن نائب رئيس الجمهورية إلى جانب طاهر العقيلي وهاشم الأحمر هم من يديرون وزارة الدفاع الآن. مشيرا أن السبب وراء الضعف في أداء وزارة الدفاع هو غياب مركزية القرار فيها نتيجة الخلاف حول تعيين المقدشي من قبل الرئيس هادي دون مشاورة قيادة التحالف ونائبه الأحمر ما أدى إلى تجميد صلاحياته. وفي ذات السياق كتب أحمد عايض مدير دائرة الصحافة بالتوجيه المعنوي بوزارة الدفاع منشورا هاجم فيه اللواء طاهر العقيلي واصفا أياه "بالقائد العاق للجيش الوطني والعثرة الثقيلة في درب ميامين الوطن" حد وصفه.



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