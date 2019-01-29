شكرا لقرائتكم خبر عن يمني يبيع قطع سراميك على أنها هواتف (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألقى مواطنون يمنيّون القبضَ على شخص محتال في محافظة عدن، أقدم على بيع قطعة سيراميك على أنها هاتف نقال، حسب ما أفاد به بعض من قاموا باكتشاف الواقعة.

ويقوم المحتال في مدينة “الشيخ عثمان” بمحافظة عدن بتقسيم قطع السيراميك على شكل الهواتف، ثم يقوم بلفها في كيس بلاستيكي، ويعرضها على المارة لشرائها منه.

وذكر موقع “عدن الغد” أن المحتال كان يقول للمارة إنه جوال ذكي وبمبلغ زهيد، فيوهِم المشتري بأنه لص ويريد التخلص من الجوال الذي سرقه، فيقوم الضحية بشرائه دون النظر إليه، عندها يقوم المحتال بالاختفاء من المكان.

وأضاف، أن المحتال استطاع أن يوهم عشرات المواطنين، قبلَ أن يتم القبض عليه وبحوزته عشرات القطع من السيراميك التي كان ينوي أن يحتال بها على ضحايا آخرين.