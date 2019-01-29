شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الحديدة: الأمم المتحدة تشارك الحوثيين في جرائمها والحكومة قررت الحسم العسكري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر، إن التجاهل الأممي لجرائم الإبادة التي يرتكبها الحوثيون مشاركة في الجريمة، داعيا إلى سرعة التحرك وتنفيذ الاتفاقيات.

وكشف المحافظ بأن رئيس لجنة المراقبة الأممية باتريك كمارت، لم يقدم أي حلول أو خطوة إيجابية لتحقيق السلام، كما أنه لم يبلغ الجانب الحكومي بأي اجتماعات قادمة حتى الآن، مشدداً على أن الخيار العسكري بات الأكثر ترجيحا لإنهاء معاناة أبناء المحافظة وعودة الاستقرار.

وأكد في حديث لعكاظ أنه لا بديل عن الحسم العسكري في ظل عدم حدوث أي تقدم على المسار السياسي، فضلا عن توجهات الحوثي لإجهاض الهدنة وانهيارها.

واستنكر محافظ الحديدة صمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إزاء تصعيد المليشيات انتهاكاتها ضد المدنيين في الحديدة ومديرياتها المختلفة بما فيها المناطق المحررة.

ولفت إلى أن الحوثي مستمر في حفر الخنادق وتفخيخ الشوارع والأحياء بالألغام والمتفجرات التي غالباً ما يكون المدنيون هم ضحاياها، فضلا عن التضييق على أبناء المناطق الواقعة تحت سيطرتهم واستهداف المديريات والأحياء المحررة، وقطع الخدمات، والدفع بمجاميع مسلحة ومعدات وأسلحة ثقيلة إلى وسط الأحياء المدنية والتغرير بالأطفال وإجبار عائلاتهم لتسليمهم تحت تهديد السلاح.