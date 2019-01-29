شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الفواكه والخضروات في كل من صنعاء وعدن اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تشهد اسعار الخضروات و الفواكه في العاصمة صنعاء، تفاوتاً كبيراً بسبب موجة الصقيع التي تجتاح العاصمة منذ أيام.
وإليك أسعار أهم أصناف الخضروات و الفواكه واللحوم والأسماك في العاصمة صنعاء ليومنا هذا الثلاثاء، حسبما رصد مراسلنا:
ـ الطماطم = 450 ريالا
ـ البصل = 450 ريال
ـ البصل الأخضر = 100 ريال للعصبة الواحدة
ـ الكوسة =450 ریال
ـ الكوبش = 150 ريالا
ـ البطاطس = 400 ريال
ـ الليمون = 100 ريال
ـ الخيار = 700 ريال
الباذنجان 400= ريال
ـ الفلفل = 1000 ريال
ـ الجزر = 700 ريال
ـ البيبار = 400 ريال
ـ الموز = 350 ريالا
ـ التفاح خارجي = 1000 ريال
ـ التفاح بلدي = 700 ريال
ـ البطيخ = 300 ريال
ـ الرمان مثلَّج = 1000 ريال
ـ البرتقال أبو سرة = 1000 ريال
ـ البرتقال عادي = 250 ريالا
ـ البرتقال اليوسفي = 1000 ريال
ـ الفرولة = 1500 ريال
ـ الجوافة = 2000 ريال
ـ الكومثرى = 1000 ريال
ـ الشمام = 300 ريال
ـ اللحم الغنمي = 4500 ـ 4000 ريال للكيلو الواحد
ـ اللحم بقري = 4000 ريال
ـ الدقة بقري = 4000 ريال
ـ الدقة غنمي = ريال
ـ الديرك = 3500 ريال
ـ الجحش = 1600 ريال
ـ الثمد = 2000 ريال
ـ عنبرية = 3000 ريال
ـ البياض = 1300 ريال
ـ هامور = 1500ريال
ـ جمبري = 3000 ريال
ـ التونة = 2500 ريال
ـ السخلة = 4000 ريال
ـ البقط = 3000 ريال
ـ باغة = 600 ريال
ـ القد = 4000 ريال
ـ سولفش = 2000 ريال
ـ الغويزي = 2500 ريال
ـ أبو عيون = 3000 ريال
ـ اللخم = 2000 ريال
ـ الزينوب = 2500
ـ وبالنسبة إلى الدجاج، يباع بالحبة حسب الحجم، فهنا ما سعره 1200، و من 1500، و من 1700، و من 200، و 2500 و 3000 ريال. مع الإشارة إلى أنه شهد ارتفاعا خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع سعر الأعلاف نتيجة لانهيار العملة المحلية.
ـ أما البيض فيباع الطبق منه والذي يحتوي على 20 بيضة حاليا بـ 1500 ريال.
وأما الأسعار في محافظة عدن فكانت كالتالي:
الخضروات والفواكه :
لازالت الطماطم في العاصمة عدن تحافظ على أسعارها الثابتة التي تتراوح بين 250 و 350 ريال للكيلو الواحد ، فيما تتراوح أسعار البطاطيس بين 300 و 400 ريال يمني ، أما أسعار البصل فلازالت أسعارها ثابتة عند 400 ريال للكيلو الواحد .
أما الجزر والخيار فإن أسعارهما تتراوح ما بين 500 ريال يمني للكيلو الخيار و 400 ريال يمني للكيلو الجزر وهو نفس سعر الكيلو الواحد من الكوسا والباذنجان .
فيما يتعلق بالفواكه أو ما كما يطلق عليها سكان عدن ” الخضرة الحالية ” فإن سعر البرتقال يترواح ما بين 1000 و 800 ريال للمستورد وكذلك هي أسعار التفاح المستورد فيما تبلغ قيمة أسعار التفاح المحلي 500 ريال يمني للكيلو الواحد .
كما أن فاكهة الموز التي لا تنقطع خلال فصول العام تتراوح أسعار الكيلو الواحد بين 300 و 280 ريال يمني بحسب نوعية وجودة الموز ، فيما تبلغ اسعار الكيوي المستورد 1200 ريال للكيلو الواحد .
أما فاكهة الفرولة فإنها تباع بالطبق ” الصحن ” ويتراوح سعر الطبق بين 500 ريال و600 ريال يمني ، فيما تبلغ أسعار المشمش 800 ريال يمني للكيلو الواحد .
اللحوم والأسماك :
يستغرب سكان عدن إستمرار أرتفاع أسعار اللحوم على الرغم من إنقضاء مواسمها المتمثلة بالأعياد الدينية ، حيث لازال سعر اللحم الضأن 4500 ريال يمني للكيلو الواحد ويقل سعر اللحم المستورد ” الصومالي ” بألف ريال عن سعر الضأن البلدي .
أما أسعار اللحم البقري فتتراوح ما بين 2500 و 3500 ريال يمني للكيلو الواحد وهذا الإختلاف هو من مديرية إلى آخرى في مديريات العاصمة المؤقتة عدن الثمان .
فيما يتعلق بالأسماك فإن أسعار سمك الديرك لازالت مرتفعة حيث تقارن أسعارها بأسعار اللحمة الضأن بالنسبة للكيلو الواحد ، فيما تتفاوت أسعار السمك الثمد وهو الأكثر إنتشاراً في عدن ما بين 3000 و 4000 ريال للكيلو الواحد بحسب جودته والفترة الفاصلة بين إصطياده وعرضه للبيع .
كذلك في عدن هناك السمك الباغة الذي تتراوح أسعار المشك المكون من خمس سمكات ما بين 300 ريال و500 ريال يمني بحسب حجمه وجودته .
كما يوجد هنا سمك البياض والجحش وهذه الأسمال تحدد أسعارها حجمها جودتها والفترة ما بين إصطيادها وعرضها للبيع وهي عادة ما تكون بين 2000 و5000 ريال .
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