شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الفواكه والخضروات في كل من صنعاء وعدن اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشهد اسعار الخضروات و الفواكه في العاصمة صنعاء، تفاوتاً كبيراً بسبب موجة الصقيع التي تجتاح العاصمة منذ أيام.

وإليك أسعار أهم أصناف الخضروات و الفواكه واللحوم والأسماك في العاصمة صنعاء ليومنا هذا الثلاثاء، حسبما رصد مراسلنا:

ـ الطماطم = 450 ريالا

ـ البصل = 450 ريال

ـ البصل الأخضر = 100 ريال للعصبة الواحدة

ـ الكوسة =450 ریال

ـ الكوبش = 150 ريالا

ـ البطاطس = 400 ريال

ـ الليمون = 100 ريال

ـ الخيار = 700 ريال

الباذنجان 400= ريال

ـ الفلفل = 1000 ريال

ـ الجزر = 700 ريال

ـ البيبار = 400 ريال

ـ الموز = 350 ريالا

ـ التفاح خارجي = 1000 ريال

ـ التفاح بلدي = 700 ريال

ـ البطيخ = 300 ريال

ـ الرمان مثلَّج = 1000 ريال

ـ البرتقال أبو سرة = 1000 ريال

ـ البرتقال عادي = 250 ريالا

ـ البرتقال اليوسفي = 1000 ريال

ـ الفرولة = 1500 ريال

ـ الجوافة = 2000 ريال

ـ الكومثرى = 1000 ريال

ـ الشمام = 300 ريال

ـ اللحم الغنمي = 4500 ـ 4000 ريال للكيلو الواحد

ـ اللحم بقري = 4000 ريال

ـ الدقة بقري = 4000 ريال

ـ الدقة غنمي = ريال

ـ الديرك = 3500 ريال

ـ الجحش = 1600 ريال

ـ الثمد = 2000 ريال

ـ عنبرية = 3000 ريال

ـ البياض = 1300 ريال

ـ هامور = 1500ريال

ـ جمبري = 3000 ريال

ـ التونة = 2500 ريال

ـ السخلة = 4000 ريال

ـ البقط = 3000 ريال

ـ باغة = 600 ريال

ـ القد = 4000 ريال

ـ سولفش = 2000 ريال

ـ الغويزي = 2500 ريال

ـ أبو عيون = 3000 ريال

ـ اللخم = 2000 ريال

ـ الزينوب = 2500

ـ وبالنسبة إلى الدجاج، يباع بالحبة حسب الحجم، فهنا ما سعره 1200، و من 1500، و من 1700، و من 200، و 2500 و 3000 ريال. مع الإشارة إلى أنه شهد ارتفاعا خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع سعر الأعلاف نتيجة لانهيار العملة المحلية.

ـ أما البيض فيباع الطبق منه والذي يحتوي على 20 بيضة حاليا بـ 1500 ريال.

وأما الأسعار في محافظة عدن فكانت كالتالي:

الخضروات والفواكه :

لازالت الطماطم في العاصمة عدن تحافظ على أسعارها الثابتة التي تتراوح بين 250 و 350 ريال للكيلو الواحد ، فيما تتراوح أسعار البطاطيس بين 300 و 400 ريال يمني ، أما أسعار البصل فلازالت أسعارها ثابتة عند 400 ريال للكيلو الواحد .

أما الجزر والخيار فإن أسعارهما تتراوح ما بين 500 ريال يمني للكيلو الخيار و 400 ريال يمني للكيلو الجزر وهو نفس سعر الكيلو الواحد من الكوسا والباذنجان .

فيما يتعلق بالفواكه أو ما كما يطلق عليها سكان عدن ” الخضرة الحالية ” فإن سعر البرتقال يترواح ما بين 1000 و 800 ريال للمستورد وكذلك هي أسعار التفاح المستورد فيما تبلغ قيمة أسعار التفاح المحلي 500 ريال يمني للكيلو الواحد .

كما أن فاكهة الموز التي لا تنقطع خلال فصول العام تتراوح أسعار الكيلو الواحد بين 300 و 280 ريال يمني بحسب نوعية وجودة الموز ، فيما تبلغ اسعار الكيوي المستورد 1200 ريال للكيلو الواحد .

أما فاكهة الفرولة فإنها تباع بالطبق ” الصحن ” ويتراوح سعر الطبق بين 500 ريال و600 ريال يمني ، فيما تبلغ أسعار المشمش 800 ريال يمني للكيلو الواحد .

اللحوم والأسماك :

يستغرب سكان عدن إستمرار أرتفاع أسعار اللحوم على الرغم من إنقضاء مواسمها المتمثلة بالأعياد الدينية ، حيث لازال سعر اللحم الضأن 4500 ريال يمني للكيلو الواحد ويقل سعر اللحم المستورد ” الصومالي ” بألف ريال عن سعر الضأن البلدي .

أما أسعار اللحم البقري فتتراوح ما بين 2500 و 3500 ريال يمني للكيلو الواحد وهذا الإختلاف هو من مديرية إلى آخرى في مديريات العاصمة المؤقتة عدن الثمان .

فيما يتعلق بالأسماك فإن أسعار سمك الديرك لازالت مرتفعة حيث تقارن أسعارها بأسعار اللحمة الضأن بالنسبة للكيلو الواحد ، فيما تتفاوت أسعار السمك الثمد وهو الأكثر إنتشاراً في عدن ما بين 3000 و 4000 ريال للكيلو الواحد بحسب جودته والفترة الفاصلة بين إصطياده وعرضه للبيع .

كذلك في عدن هناك السمك الباغة الذي تتراوح أسعار المشك المكون من خمس سمكات ما بين 300 ريال و500 ريال يمني بحسب حجمه وجودته .

كما يوجد هنا سمك البياض والجحش وهذه الأسمال تحدد أسعارها حجمها جودتها والفترة ما بين إصطيادها وعرضها للبيع وهي عادة ما تكون بين 2000 و5000 ريال .