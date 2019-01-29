شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب متأثرة بارتفاع الدولار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سجلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً جديداً عن تعاملات الأمس في الأسواق اليمنية. وقال متعاملون بأن الأسعار شهدت ارتفاعاً في أسعار الجنيه الذهب وسعر العيار21 الأكثر تعاملاً في اليمن

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ( 29 يناير 2019 ) في أسواق #الذهب #اليمن : الوحدة سعر الذهب بالريال اليمني عيار 24 بيع 25,000 شراء 23,500 عيار 21 بيع 23,000 شراء 20,500 عيار 18 بيع 18,600 شراء 17,500 الجنيه الذهب بيع 174,500 شراء 171,500

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