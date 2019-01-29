شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالملك الحوثي يوجة رسالة طارئة للمملكة العربية السعودية و محمد عبدالسلام يعلن عنها ..تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الناطق الرسمي باسم مليشيات الحوثي الانقلابية محمد عبدالسلام " إن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث التقى زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي بعد ساعات من وصول الأول إلى العاصمة صنعاء في زيارة هي الثالثة خلال الشهر الحالي.

و قال الناطق الرسمي للمليشيات " إن زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي أكد للمبعوث الأممي التزام جماعته باتفاق ستوكهولم منتقداً الطرف الأخر الذي قال الحوثي إنه يحاول الهروب منه، حسب زعمه. وأكد زعيم المليشيات في اللقاء وفق الناطق الرسمي للجماعة " وجود صعوبات وعراقيل في ملف الأسرى والتي قال إنها تثبت عدم جدية الطرف الآخر لتنفيذ الاتفاق حسب قوله. وقال الحوثي " إن زعيمه أبلغ المبعوث الأممي إن جماعته على استعداد لتسليم الأسير السعودي المريض. وحسب الناطق الرسمي للجماعة فإن المبعوث الأممي أكد في لقاءه مع الحوثي أنه سيتحرك خلال الأيام المقبلة بخطوات جادة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق ستوكهولم والتقى المبعوث الأممي زعيم مليشيات الحوثي أكثر من ثلاث مرات سابقة فيما لم تحدد أي مصادر في جماعة الحوثي أو الأمم المتحدة الأماكن التي يلتقي فيها غريفيث مع عبدالملك الحوثي. وبثت وسائل إعلام الحوثيين مطلع العام الحالي مقاطع قالت إنها لأسير سعودي لدى عناصرها ويعاني من مرض لم تستطع مستشفيات تسيطر عليها الجماعة في صنعاء استقباله بسبب حالته الخطيرة ويتطلب نقله إلى الخارج. وفق ما أعلنته الجماعة.