شكرا لقرائتكم خبر عن غريفيث يقول بأن كاميرت سيغادر منصبه .. ويتحدث عن صعوبات على الأرض في الحديدة ووضع بالغ التعقيد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيثس في مقابلة صحافية الاثنين، أن الجداول الزمنية لتنفيذ اتفاقات السويد حول الحديدة وتبادل الأسرى، مدّدت بسبب "صعوبات على الأرض" ، لكنه لم يشير الى تاريخ معين.

وأكّد غريفيثس في حديثه لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن الجنرال الهولندي باتريك كاميرت ، كبير المراقبين الأمميين في اليمن، سيغادر منصبه.

ووصل غريفيثس إلى العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة الانقلابيين الحوثيين الاثنين، بعد أيام من زيارة قام بها إلى الرياض برفقة كاميرت حيث التقيا مسؤولين يمنيين في مقدمهم الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وقال مبعوث الأمم المتحدة في المقابلة الصحافية إن "حالة الزخم لا تزال موجودة حتى وإن استغرق الجدول الزمني المزيد من الوقت فيما يخص اتفاق الحديدة وكذلك اتفاق تبادل الأسرى".

وأوضح "مثل هذه التغييرات في الجداول الزمنية كانت متوقعة في ضوء الحقائق التالية: أولا، هذه الجداول الزمنية كانت طموحة بدرجة كبيرة، ثانيا، نحن نتعامل مع وضع بالغ التعقيد على الأرض".

وتوصل طرفا النزاع في محادثات في السويد الشهر الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة التي تضم ميناء رئيسيا تمر عبره غالبية المواد التجارية الموجهة إلى ملايين السكان، وانسحاب الحوثيين من هذا الميناء، ومغادرة قوات الطرفين لمدينة الحديدة، مركز المحافظة في غرب البلد وحيث يقع الميناء.



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