شكرا لقرائتكم خبر عن بغطاء ناري كثيف.. الحوثيون يهاجمون مناطق العبيسة بحجور واستمرار غياب دعم التحالف! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجمت مليشيا الحوثي الانقلابية، مناطق العبيسة بمديرية كشر في محافظة حجة، فجر اليوم ،بشتى أنواع السلاح وسط مقاومة شخصية من الأهالي.

وقالت مصادر محلية، للمشهد اليمني، إن مليشيا الحوثي شنت هجوماً عنيفاً على مناطق العبيسة عند الساعة الـ 3:30 فجرا من ثلاثة محاور (الشنافية والحديتين والقيم ).

وأضافت المصادر بان الحوثيين استخدموا أثناء هجومهم، الأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون والآر بي جي و القنابل، وسط غطاء مكثف من الدبابات المرابطة في المندلة والتي تقصف بشكل عشوائي مساكن المواطنين.

وأشارت المصادر إلى أن أبناء حجور حرروا موقع القيم من المليشيا الحوثية على حدود العبيسة عقب هجوم كبير للقبائل على مواقع الميليشيا.

وعن معاناة الأهالي كشفت مصادر محلية، بأن ابناء القبائل لا يستطيعون نقل جرحاهم حتى من المدنيين الذين يصابون جراء القصف العشوائي للميليشيا بسبب الحصار الذي تفرضه المليشيا على حجور من جميع المنافذ، ولا وجود لأي مستشفيات ميدانية لمعالجة الجرحى.

يأتي ذلك في الوقت الذي لاتزال مقاتلات التحالف العربي غائبة عن مساندة أبناء القبائل وقصف التعزيزات الحوثية المكثفة التي تتوافد على المنطقة ، وفق ناشطين محليين.