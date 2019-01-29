شكرا لقرائتكم خبر عن الريال يواصل الانهيار أمام العملات الأجنبية لليوم الثاني على التوالي..الأسعار الآن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يواصل الريال اليمني تراجعه أمام العملات الأجنبية، لليوم الثاني على التوالي وسط تكهنات بمزيد من التراجع. وقالت مصادر مصرفية، إن المضاربة بالعملة وعدم وجود السلطات الرقابية عامل أساسي في انهيار العملة المفاجئ بين الفينة والأخرى. وشهدت مناطق سيطرة الانقلابيين، ارتفاعاً كبيراً في قيمة الدولار أمام الريال وارتفاعاً نسبياً للريال السعودي وانعكس ذلك على المحافظات المحررة. آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية(الدولار الأمريكي ـ الريال السعودي) في (صنعاء)اليوم الثلاثاء الموافق 29 يناير 2019م أسعار الصرف في صنعاء أسعار الشراء الدولار الأمريكي =560 الريال السعودي =149 أسعار البيع الدولار الأمريكي =570 الريال السعودي =152

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