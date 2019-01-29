شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر في صنعاء تكشف عن مخطط حوثي خطير يجهز له الحاكم والفيشي لحسم المعركة مع قبائل حجور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر داخل صنعاء عن مخطط جديد لمليشيات الحوثي، للسيطرة على مديرية كشر التابعة لمحافظة حجة بعد أن تمكنت قبائل حجور، من كسر أكبر زحف حوثي لاحتلال المديرية.

وبحسب المصادر فان المليشيات كلفت القيادي أبو علي الحاكم، المعين رئيساً لاستخباراتها، بمعية القيادي البارز يوسف الفيشي، من أجل حسم المعركة مع قبائل حجور، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمديرية كشر في تعزيز تحصيناتها، خصوصاً أن المسافة التي باتت تفصل قوات الجيش المرابطة في مديرية حيران عن أولى مناطق كشر لا تزيد على 25 كيلومتراً.

وكانت قد بدأت قبل أشهر باستدراج عدد من المشايخ القبليين في مديرية كشرعبر توزيع الأموال والسيارات عليهم، قبل أن تعتقل عدداً منهم في صنعاء، في مسعى لإجبارهم على تسهيل احتلال المديرية.

وذكر ناشطون محليون في أحاديث نقلتها عنهم صحيفة الشرق الأوسط أن الجماعة أرسلت وسطاء إلى رجال القبائل لإبرام صلح يضمن للجماعة تسيير إمداداتها من مناطق كشر ، وهو الأمر الذي رفضه عدد من زعماء قبائل حجور، معتبرين أنه حيلة حوثية فقط لاحتلال المديرية.