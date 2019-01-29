تعرف على الجهة المسؤولة عن تفجير المخا الذي راح ضحيته نحو 42 قتيل وجريح؟

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عسكرية، عن الجهة المسؤولة عن تفجير المخا الذي استهدف مطعماً شعبياً داخل مدينة المخا الساحلية التي تسيطر عليه القوات الموالية للحكومة. ونقلت وكالة 2 ديسمبر الناطقة باسم المقاومة الوطنية، عن مصدر عسكري،”إن خلية إرهابية تابعة للمليشيات الحوثية استهدفت بعبوة ناسفة وقع قرب بوابة مطعما شعبيا أمام فرزة عدن لحظة اكتظاظه بالزبائن”. وأسفرت الحادثة عن استشهاد 6 وجرح 36 من أبناء المخا وإعلاميين،ومسافرين وعمال المطعم جراح بعضهم خطيرة”.

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