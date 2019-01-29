شكرا لقرائتكم خبر عن ذعر في مدرسة بـ السعودية . طالبة تشاهد أفعى داخل دورة مياه.. وبعد 3 أسابيع كانت المفاجأة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسبّبت أفعى في نشر الذعر وإخلاء ابتدائية ثرمداء بـ “تعليم شقراء” وذلك بعدما شاهدتها إحدى الطالبات في دورة المياه. ووفقا لـ”سبق”، كانت البداية حينما فُوجئت إحدى طالبات ابتدائية ثرمداء الابتدائية بأفعى صغيرة في دورة المياه؛ لتبلغ المسؤولات بالمدرسة بما رأت، وعلى الفور تم صرف منسوبات المدرسة وتبليغ الأمن والسلامة بإدارة التعليم. وبعد حضور مسؤولي الإدارة قاموا بتفتيش المدرسة ونظافتها، إلا أنهم لم يعثروا على الأفعى، وفي يوم الأحد من الأسبوع الثاني حضرت منسوبات المدرسة ولم يعثرن على أثر للأفعى، واستمرت الدراسة ٣ أسابيع والأفعى مختفية في المدرسة.

وفي مساء أمس “الإثنين” وفي أثناء قيام عمال الصيانة ببعض الأعمال في المدرسة، فُوجئوا بمشاهدة الأفعى بالقرب من غرفة المعلمات، وعند تعقبها لجأت إلى غرفة المعلمات واختفت بين أثاث الغرفة، ليحضر حرّاس المدرسة ويبحثوا عنها في الأثاث ويقوموا بقتلها.

كانت هذه تفاصيل خبر ذعر في مدرسة بـ السعودية . طالبة تشاهد أفعى داخل دورة مياه.. وبعد 3 أسابيع كانت المفاجأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.