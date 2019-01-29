تفاصيل وصور الكنز الثمين والسلاح العملاق الذي تم اكتشافه في شبوة وأحدث ضجة عامة

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عدن - ياسمين التهامي - أحد مراسل "يمن الغد" العثور على اسلحة قديمة جدا بما فيها مدفعية عملاقة بداخل بئر ماء تسمى ( حوشة ) حّفرت منذ مئات السنين بجانب مسجد بن عبد الكبير وسط مدينة عتق القديمة. وقال مراسل "يمن الغد" في محافظة #شبوة "أنه تم العثور على تلك الاسلحة اثناء تنفيد عملية تعميق جديدة للبئر.. الى جانب ذلك وجدت أدوات ومقتنيات تراثية واثرية بمافيها مبخرة منحوتة من الحجر". ويعتقد ان المدفعية والاسلحة يعود تاريخها الى عهد الحكم العثماني. فيما وجد عمال التعميق شعب وسراديب وأنفاق طويلة المسافة باتجاهات متعددة على عمق يصل الى 50 متر من سطح الارض.

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